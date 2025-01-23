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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Riyaseti Başkanı Halitoviç'i kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Riyaseti Başkanı Halitoviç'i kabul etti
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Riyaseti Başkanı Senad Halitoviç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Riyaseti Başkanı Senad Halitoviç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Ali Erbaş, Bolu'da yaşanan yangın faciasının Türkiye tarihinin en acı olaylarından biri olduğunu belirterek, yangın felaketinde 80 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Erbaş, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bolu'da toprağa verilen vatandaşlardan bir kısmının cenaze merasimlerine katıldıklarını hatırlatarak, "Allah hepimizi bu tür yangın, deprem ve benzeri felaketlerden, her türlü afetlerden hepimizi muhafaza eylesin inşallah" dedi. Sırbistan'daki Müslümanların çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Erbaş, çalışmalarından dolayı Sırbistan İslam Birliği'ni tebrik ederek bundan sonra birlik beraberlik içerisinde daha güzel çalışmaların yapılacağına işaret etti. Sırbistan İslam Birliği Riyaseti Başkanı Halitoviç de kabulden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Erbaş'a teşekkür etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun da hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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