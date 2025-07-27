Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam Medeniyeti Dünyayı Kurtarır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dünyanın bu ikiyüzlülüğünü ancak Allah'ın ve Resulü'nün yeryüzünde iyilik yaygınlaşsın diye gönderdiği İslam medeniyetinin, adalet sistemine uygun olarak oluşturulacak bir BM dünyayı kurtarır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ev sahipliğinde düzenlenen 'Birlik ve Barış İçin Model Birleşmiş Milletler Konferansı'na katıldı. Erbaş, konferansta yaptığı konuşmada mevcut BM'nin dünyadaki soykırımın durdurulmasına katkı sağlamadığını belirterek, dünyanın ikiyüzlülüğünü İslam medeniyetinin, adalet sistemine uygun olacak şekilde oluşturulacak BM'nin dünyayı kurtaracağını belirtti.

"Bizim medeniyetimiz, toplumsal dertleri konuşan bir medeniyettir"

Ankara Milli Eğitim Bakanlığı MEB Şura Salonu'nda gerçekleşen konferansta konuşan Başkan Erbaş, gençlerle insanlığın derdini konuşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "İnsanlığın derdini konuşacaksınız. Çünkü bizim medeniyetimiz bireysel değil, her zaman toplumsal dertleri konuşan bir medeniyettir. Çözmeye çalışan bir medeniyettir. İslam medeniyetinin gönderiliş sebebi de budur; insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak. Baş tacı ettiğimiz ve hayat rehberi olarak tanıdığımız Kur'an-ı Kerim, insanlığın derdine çözümler bulmak için gönderilen bir kitap" diye konuştu.

"İslam'ın adalet sistemine uygun olarak oluşturulacak bir BM dünyayı kurtarır"

Dünyanın soykırımlar karşısında ikiyüzlü davrandığını söyleyen Başkan Erbaş, "Onun için gençler dünya sizi bekliyor. Sizleri tebrik ediyorum. Dünyanın bu ikiyüzlülüğünü ancak Allah'ın ve Resulü'nün yeryüzünde iyilik yaygınlaşsın diye gönderdiği İslam medeniyetinin, adalet sistemine uygun olarak oluşturulacak bir BM dünyayı kurtarır" ifadelerini kullandı.

"Mevcut BM soykırımın durdurulmasına katkı sağlamıyor"

Başkan Erbaş, gençlerin mutlaka Veda Hutbesi'ni devamlı olarak okuması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Mevcut BM dünyadaki bu kan ve gözyaşının, zulmün, soykırımın durdurulmasına katkı sağlamıyor. Peygamber Efendimiz orada bütün insanlığa şunu seslendi; 'Ey insanlar hepiniz Adem'densiniz. Babanız bir. Adem ise topraktandır. Beyaz renkli olanın siyah renkli olana bir üstünlüğü yoktur. Siyahında beyaza bir üstünlüğü yoktur. Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanda Arap'a bir üstünlüğü yoktur. Sizin en üstün olanınız; en ahlaklı olanınız, en dürüst olanınız, yaratıcımız Allah'ın istediği şekilde yaşayanınızdır. Allah indinde en üstününüz takva sahibi olanınız."

Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ANKARA