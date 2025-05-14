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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İmam Adaylarına Eğitim Vurgusu Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İmam Adaylarına Eğitim Vurgusu Yaptı
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Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu'da düzenlenen programda din görevlilerine hitap ederek, aldıkları 8 aylık eğitimin ardından Anadolu'ya ve yurtdışına hizmet vereceklerini söyledi. En iyi imam olma hedefinin önemine dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlilerine seslenerek, "Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü'nde almış olduğunuz 8 aylık eğitimin ardından Anadolu'nun her yerine dağılacaksınız. En iyi imam olmak için yarışacağız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Valisi Muammer Erol ile birlikte, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Ordu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen programa katıldı. Program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kursiyer imamlara hitaben programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğünde almış olduğunuz 8 aylık eğitimin ardından Anadolu'nun her yerine dağılacaksınız. Aynı zamanda Avrupa ülkelerine, Orta Asya'ya, Avustralya'ya gidecek, oralarda da görevlerde bulunacaksınız. Hafızlık, ilmin temelidir. Geleceğimiz sizlerin çalışmasıyla daha da güzel olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim kanunumuzda görev tanımımız toplumu din konusunda aydınlatmaktır. İnanç, ibadet, ahlak, helaller, haramlar konularında doğru dini bilgiye dayanarak topluma anlatmak bizim vazifemizdir. En iyi insan olmak için yarışacağız. Biz, Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi vesellem), Ashab-ı Kiram'ın varisleriyiz. Peygamberlerin vazifesi iyiliği emretmek, kötülükten men etmek olmuştur. En iyi imam olmak için yarışacağız" diye konuştu.

Programda Dini İhtisas Merkezi Müdürü Şükrü Dinlek de bir konuşma gerçekleştirdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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