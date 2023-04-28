Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Gençlerimiz kalplerini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla nurlandıracak'

Kur'an-ı Kerim kursu temel atma töreni için Kırklareli'ne gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yavrularımız Kur'an-ı Kerim'in nuru ile hem kendi kalplerini nurlandıracak, hem de çevrelerini aydınlatacaklar" dedi.

Kur'an-ı Kerim kursu temel atma töreni için Kırklareli'ne gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yavrularımız Kur'an-ı Kerim'in nuru ile hem kendi kalplerini nurlandıracak, hem de çevrelerini aydınlatacaklar" dedi.

Kırklareli'nin Üsküp beldesinde inşasına başlanan Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine katılmak için beldeye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Üsküp denilince aklına ilim, irfan ve alimlerin geliyor. Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezinde, irfan merkezinde, Kur'an kursunda yavrularımız, gençlerimiz, Kur'an-ı Kerim'in nuruyla hem kendi kalplerini, gönüllerini nurlandıracak hem de etraflarını aydınlatacak. Temeli atılan merkezimizde temeli aydınlığa dayanan gençlerimiz yetişecek. İhtiyaç odaklı Kur'an kursları açıyoruz diyoruz. Böyle geniş bir tanımlama yaptık. Çünkü 7'den 70'e hatta 7'den önce de 70'ten sonra da bütün kardeşlerimizin, bütün insanlarımızın Kur'an ile ilgili eğitimlerinde onların yanında olalım istiyoruz. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 2 binden fazla yatılı, 30 bin civarında da gündüz kurslarımız var. Hafızlık Kur'an kurslarımızda şu an itibarıyla 80 bin civarında gencimiz eğitim almaktadır. İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarımızda zaman zaman 1 milyona yakın, bazı yıllarda 1 milyonu aşkın öğrencimiz ders almaktadır. 35 bin kadar Kur'an kursu öğreticimiz ve camilerimizde 100 bin kadar imamımız, müezzinimiz, insanımıza hangi yaştan olursa olsun eğitim vermenin gayreti içerisindeyiz. Bizim din gönüllülerimiz ister görevli olsun ister emekli olsun, din gönüllülüğü son nefese kadar devam edecektir. Hepimizin ortak ismi hocalıktır" diye konuştu.

Temel atma törenine katılan Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap ile Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş'in konuşmalarının ardından dualar okunarak Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı.

Erbaş, daha sonra Hızırbey camisinde cuma namazı kıldırdı. Namaz öncesi Erbaş, hutbede, iş ahlakının çalışma hayatını kapsayan bir değer olduğunu ifade etti. - KIRKLARELİ