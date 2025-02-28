Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

Beyaz Saray'da dünya tarihine damga vuracak kavga!
Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir

Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e destek yağdı
Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan'ın İlk Teravih Namazını Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan'ın İlk Teravih Namazını Kıldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'daki Sultan Selim Camisi'nde Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldırdı. Namaz sonrası cemaatle sohbet eden Erbaş, Ramazan'ın rahmet ve bereket ayı olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldırdı.

Çeşitli programlar için Konya'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk teravih namazı için Sultan Selim Camisine geldi. Burada yatsı ve teravih namazını kıldıran Erbaş, namaz sonrasında cemaat ile sohbet etti. Erbaş, "Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. İlk teravihi Hazreti Mevlana'nın hemen yanı başında bu muhteşem camide hep beraber eda ettik. Allah kabul eylesin. Cenab-ı Hak rahmeti ile bereketi ile hepimizi muamele eylesin. Mübarek günler, mübarek aylar müninler için vesiledir. Kurtuluş vesilesidir. Üç ayların başında dedik ki Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye dua ettik. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eyledi" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi
img

Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e destek yağdı
img

Bilal Erdoğan, Suriye lideri Şara ile bir araya geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var

Zelenskiy'i kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var
Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu

Trump- Zelenskiy kavgasında büyükelçinin tepkisi her şeyi anlatıyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra beni aradı

Bahçeli'den gelen telefon! Öcalan'ın çağrısından tam 1 dakika sonra
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

Fenerbahçe'den ceza indirimi sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.