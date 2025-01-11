Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Mekke'de Umre Ziyaretinde Vatandaşlarla Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre ziyareti için Mekke'de bulunan vatandaşlarla buluştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre ziyaretine giden vatandaşlarla Mekke'de bir araya geldi. Vatandaşlarla namaza katılan Diyanet Başkanı Erbaş, namazın ardından hutbe verdi ve dua etti. Hutbenin ardından Erbaş, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. - ANKARA