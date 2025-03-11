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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Iğdır'da Azerbaycanlı Yetkililerle İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Iğdır'da Azerbaycanlı Yetkililerle İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov ile görüştükten sonra Iğdır'da iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Erbaş, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine de vurgu yaparak 'Bir millet, iki devlet' mesajı verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Iğdır'da Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov başbaşa görüştükten sonra iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov, Iğdır'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak yapılan görüşme sonrası ikili iftar yemeğine katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Erbaş ve Memmedov, "Bir millet, iki devlet" mesajı verdi.

İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Erbaş, Ramazan ayının tüm insanlık için barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dini ve kültürel bağların her geçen gün daha da güçlendiğine vurgu yapan Erbaş, "Düşmanlarımız var. O zaman biz o düşmanlarımıza karşı tek yürek olmak zorundayız. İşgalciler, zalimler dünyanın her yerindeler başta Filistin olmak üzere, Hindistan'da, Myanmar'da Müslümanlara zulmedenler var. Doğuda var, batıda var. Terör örgütleri var. Bizim terör örgütlerine karşı bir olmamız lazım" dedi.

Iğdır'da bir müjde de veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Sizlere bir müjde daha vereyim. Bu yıl 13 Mart ve 20 Mart arasını iyilik haftası olarak ilan ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile yönetmelikte çıktı. Bütün illere o yönetmeliği gönderdik" dedi.

İftar yemeğine Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Iğdır Valisi Ercan Turan ve Milliyetçi Hareket Partisi 24. Dönem Iğdır milletvekili Sinan Oğan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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