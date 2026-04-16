İlçe müftüleri bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Erzurum'da ilçe müftüleriyle buluşarak din hizmetlerinin verimliliği ve gençlik projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, bir dizi program için bulunduğu Erzurum'da ilçe müftüleriyle buluştu.

İlçe Müftüleri ile bir araya gelen Dr. Hafız Osman Şahin, din hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılması noktasında önemli değerlendirmelerde bulundu. İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve müftü yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda; yürütülen dini ve hayri hizmetlerin verimliliği, güncel projeler ve sahada karşılaşılan ihtiyaçlar görüşüldü.

Diyanet Genç Ofis Ziyareti

İstişare toplantısının ardından Erzurum Diyanet Genç Ofis'i de ziyaret eden Şahin, burada gençlerin enerjisiyle karşılandı. Genç Ofis sorumlusu Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan'dan merkezde yürütülen akademik, sosyal ve kültürel çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Şahin, gençlerle yakından ilgilendi.

Ziyaret sırasında gençlere hitaben bir konuşma yapan Dr. Hafız Osman Şahin, gençliğin dinamizminin manevi değerlerle buluşmasının önemine dikkat çekti. İl Müftüsü Yaşar Çapçı da gençlere yönelik yürütülen projelerin artarak devam edeceğini belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
