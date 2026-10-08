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Diyanet destekli projede hafızlık öğrencilerinin çini ve resim sergisi açıldı

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Diyanet destekli projede hafızlık öğrencilerinin çini ve resim sergisi açıldı
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Diyanet destekli 'Geçmişten Bir-İz' projesi kapsamında, Merkez Davut-Ayşe Okyar Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencilerinin 'Çini ve Resim' sergisi törenle açıldı. Koordinatörler Safure Okatan ve Semra Tezcan rehberliğinde hazırlanan eserler davetlilerden tam not aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından desteklenen "Geçmişten Bir-İz" projesi kapsamında, Merkez Davut-Ayşe Okyar Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencilerinin hazırladığı "Çini ve Resim" sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Geleneksel Türk-İslam Sanatlarını genç kuşaklara tanıtmak, zengin kültürel mirası yaşatmak ve kadim sanatların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede, öğrencilerin el emeği göz nuru eserleri sergilendi. Koordinatörler Safure Okatan ve Semra Tezcan rehberliğinde hazırlanan çalışmalar, davetlilerden tam not aldı.

Açılış törenine Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Başkanlık Vaizi Dr. Nimet Keseli Ustabaşı, Proje Kontrolörü Eğitim Uzmanı Fatih Bülbül, müftü yardımcıları, protokol üyeleri, projede emeği geçen öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu ve İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, hafızlık eğitiminin yanı sıra geleneksel sanatlarla da hemhal olan öğrencileri ve onları yetiştiren öğreticileri tebrik etti. Konuşmacılar, bu tür projelerin gençlerin kişisel ve kültürel gelişimine sağlayacağı katkının önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan sergide protokol üyeleri ve davetliler, öğrencilerin çini ve resim çalışmalarını yakından inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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