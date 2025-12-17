Kütahya'da 'Aday Din Görevlileri 3. Dönem Mezuniyet Töreni'

Diyanet Akademisi Kütahya Dini İhtisas Merkezi tarafından "3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda düzenlenen program Kütahya Valisi Musa Işın ve çok sayıda protokol üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Program, İstiklal Marşı ve aday kursiyer Ömer Furkan Polat'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Dini İhtisas Merkezi'nin tanıtım filmi izletildi.

Törende konuşan Vali Musa Işın, mezun olan aday din görevlilerini tebrik ederek, "Din görevliliği, toplumda örnek alınan ve rehber kabul edilen bir vazifedir. Gittiğiniz her yerde dinimizi temsil edeceksiniz. Sözleriniz, davranışlarınız ve ahlakınızla insanlara örnek olmanız gerekir. Dini temsil etmek, devlet temsil etmekten bile daha ağır bir sorumluluktur" dedi.

Vali Işın, "İslam güneş gibidir; her zaman parlar. Bu dinin sahibi Allah'tır. Bize düşen görevimizi hakkıyla yapmaktır. Eğer İslam'ı ahlakımızla doğru temsil edersek, insanlara söz söylemeye gerek kalmaz" ifadelerini kullandı.

Gençlere yönelik mesajlar da veren Vali Işın, iman temeli olmadan ibadetin anlatılamayacağını belirterek, gençlerin sosyal medya, bağımlılıklar ve ahlaki yozlaşmadan korunmasının önemine vurgu yaptı. Birlik ve sorumluluk çağrısı yapan Vali Işın, "Bayrağın inmemesi, ezanın susmaması için bu görevi aşk ve şevkle yapmak zorundayız. Türkiye'nin ve İslam aleminin umudu bu topraklardadır" dedi.

Kursiyerlerden Musiki Korosu

Programda ayrıca Dini İhtisas Merkezi 3. Dönem Kursiyerler Musiki Korosu, Murat Karakuş şefliğinde sahne aldı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşaviri Ertuğrul Coşkun tarafından konferans verildi.

Tören, dönem birinci, ikinci ve üçüncüsü ile Aday Din Görevlileri Arası Etkili Hutbe İradı Yarışması Bölge ikincisi olan kursiyerlere plaket ve başarı belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Programa; Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşaviri Ertuğrul Coşkun, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, DPÜ Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Yalçın, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Vedat Kültür, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, kurum amirleri, müftüler, kursiyerler ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA