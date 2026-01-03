Diyadin merkez camii abdesthanesi bakımsızlığı ile tepki çekiyor

Haberler

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Merkez Camii'ne ait abdesthanenin uzun süredir bakımsız durumda olduğu, vatandaşların duruma tepki gösterdiği ve bakım onarım çağrısında bulunduğu bildirildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Merkez Camii'ne ait abdesthanenin uzun süredir bakımsız durumda olduğu belirtildi.

Vatandaşlar, abdesthanenin hem fiziki şartlarının kötü olduğunu hem de kullanılamayacak derecede yıprandığını belirterek duruma tepki gösterdi.

İlçe merkezinde yer alan Merkez Camii ve müştemilatının Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğu, cami çevresinde bulunan iki dükkan ile abdesthanenin de aynı kuruma bağlı bulunduğu ifade edildi. Yıllardır söz konusu dükkan ve abdesthanelerin kira gelirlerinin Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tahsil edildiği ancak buna rağmen herhangi bir bakım veya onarım çalışmasının yapılmadığı öne sürüldü.

Vatandaşlar, mevcut abdesthanenin yıkılmak üzere olduğunu ve ilçe merkezindeki bir camiye yakışmadığını dile getirerek, abdest almaya gelen birçok kişinin bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtti. Konunun daha önce yetkililere iletildiği ancak yapılan başvurulara, bakım ve onarımın Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması gerektiği yönünde cevap verildiği ifade edildi.

Diyadin Merkez Camii abdesthanesinin elden geçirilmesini isteyen ilçe sakinleri, hem ibadet edenlerin mağdur olmaması hem de caminin çevre düzeninin ilçeye yakışır bir hale getirilmesi için yetkililerden acil çalışma beklediklerini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
