Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali Trafo Merkezini Ziyaret Etti
Ağrı'nın Diyadin ilçe Kaymakamı Mustafa Karali, ilçedeki Trafo Merkezini ziyaret ederek TEİAŞ yetkilileri ile enerji iletim hatları ve altyapı durumu hakkında bilgi aldı.
Ağrı'nın Diyadin ilçe Kaymakamı Mustafa Karali, ilçede bulunan Trafo Merkezini ziyaret etti.
Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali ilçede bulunan Trafo Merkezini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret sırasında, TEİAŞ Ağrı İşletme Mühendisliği Müdürü Maruf Varol'dan enerji iletim hatları, bakım faaliyetleri ve altyapı durumu hakkında bilgi aldı.
Ardından Kaymakam Karali, sahada görev yapan teknik personelle de görüşerek kolaylıklar diledi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel