Diyadin Kaymakamı Karali'den Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Erenler'e Ziyaret
Ağrı Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erenler'i makamında ziyaret etti. Erenler ziyaretten memnuniyetini dile getirerek Kaymakam Karali'ye teşekkür etti.
Ağrı Diyadin Kaymakamı Karali, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erenler'i ziyaret etti.
Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erenler'i makamında ziyaret etti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erenler ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, Kaymakam Mustafa Karali'ye teşekkür etti. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel