Diyadin Kaplıcaları: Dört Mevsim Şifa Merkezi

Diyadin ilçesinde bulunan kaplıcalar, jeotermal kaynaklardan beslenen ve çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiği düşünülen dört farklı sıcak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli termal turizm merkezleri arasında yer alan Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki kaplıcalar, yılın her mevsimi şifa arayan çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta, 48 kilometrekarelik jeotermal alanda bulunan kaplıcalar, zengin mineralli suyuyla dikkati çekiyor.

Açık havuzlar dondurucu soğukta dahi ilgi görüyor

Yaz aylarında, kavurucu sıcaklarda, vatandaşların havuzlarında yüzerek çeşitli hastalıklarına şifa aradığı kaplıcalar, çetin geçen kış mevsiminde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yılın 6 ayı etrafı karla kaplı olan kaplıcaların açık havuzları, dondurucu soğuklara rağmen vatandaşlarca ilgi görüyor. Aileler için özel havuz ve genel havuzların olduğunu ifade eden Özden, şöyle konuştu: "Tesisimiz çok iyi ve daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu dondurucu havada kaplıcaya giren müşterilerimiz çok memnun kalıyorlar Kaplıca vücudu rahatlatıyor ve şifalıdır. Zengin minerale sahip kaplıca suyu romatizma, bel ağrısı, damar tıkanıklığı ve cilt hastalıklarına çok iyi geliyor."

Iğdır 'dan gelen Mehmet Kaya ise bölgedeki soğuk havaya rağmen yılın her mevsimi kaplıcaya girmek için Diyadin'e geldiklerini aktardı. - AĞRI