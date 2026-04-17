Diyadin'de kurumlar arası voleybol turnuvası başlıyor

Ağrı Diyadin Diyadin Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen turnuvanın kura çekimi tamamlandı, heyecan dolu karşılaşmalar başlıyor.

Diyadin Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası'nın kura çekimi gerçekleştirildi. İlçedeki kamu kurumlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada takımların eşleşmeleri belirlenirken, rekabet ve dostluk atmosferinin ön planda olacağı mücadeleler için geri sayım sona erdi.(İHA) Emrullah Karip

Turnuvanın ilk maçının yarın oynanacağı belirtilirken, organizasyonun ilçe genelinde büyük bir heyecan oluşturduğu ifade edildi. Katılımcı takımlara başarı dilekleri iletilirken, müsabakaların centilmence ve keyifli bir ortamda geçmesi temenni edildi.

Yetkililer, tüm vatandaşları tribünlerde yerlerini almaya davet ederek, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. - AĞRI

