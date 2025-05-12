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Diyadin'de 'Orman Benim' Kampanyası Kapsamında Fidan Dikimi ve Temizlik Etkinliği

Diyadin'de 'Orman Benim' Kampanyası Kapsamında Fidan Dikimi ve Temizlik Etkinliği
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde gönüllülerle gerçekleştirilen fidan dikimi ve orman temizliği etkinliği doğa bilincini artırmayı hedefliyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde fidan dikimi ve orman temizliği etkinliği gerçekleştirildi

İlçedeki kapalı spor salonunda başlayan etkinliğe, ilçe kurum müdürleri ve gönüllüler katıldı. Etkinlik kapsamında katılımcılar, ormanlık alanda temizlik yaparak doğayı koruma bilincini pekiştirdi. Temizlik çalışmasının ardından çeşitli türlerdeki fidanlar toprakla buluşturuldu.

Yetkililer, etkinliğin bölgedeki yeşil alanların korunması ve doğa sevgisinin artırılması adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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