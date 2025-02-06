Diyadin'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede etkisini sürdüren soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. İlçedeki cadde, sokaklar ile park ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı. Bu arada vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizledi. - AĞRI