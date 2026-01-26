Haberler

Diyadin'de gençlere tablet desteği

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, gençlerin eğitim ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Kaymakam Furkan Korkusuz tarafından tabletler hediye edildi. Gençler, bu dijital destekle eğitim imkanlarını artırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tabletlerin teslimatı, Diyadin Gençlik ve Spor Müdürü Kemalettin Koran tarafından yapıldı. Düzenlenen teslim programında gençlerle bir araya gelen Koran, sağlanan desteğin eğitimde dijital imkanlara erişimi artıracağını ve gençlerin akademik gelişimlerine katkı sunacağını ifade etti.

Gençler, kendilerine sunulan bu destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz'a teşekkür etti. Yetkililer, ilçede gençlere yönelik eğitim, spor ve sosyal destek projelerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti. - AĞRI

