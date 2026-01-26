Diyadin'de gençlere tablet desteği

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde gençlerin eğitim ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla anlamlı bir destek hayata geçirildi. Furkan Korkusuz tarafından hediye edilen tabletler, gençlere teslim edildi.

Diyadin'de gençlerin eğitim ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla önemli bir destek gerçekleştirildi. Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz tarafından temin edilen tabletler, gençlere ulaştırıldı.

Tabletlerin teslimatı, Diyadin Gençlik ve Spor Müdürü Kemalettin Koran tarafından yapıldı. Düzenlenen teslim programında gençlerle bir araya gelen Koran, sağlanan desteğin eğitimde dijital imkanlara erişimi artıracağını ve gençlerin akademik gelişimlerine katkı sunacağını ifade etti.

Gençler, kendilerine sunulan bu destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz'a teşekkür etti. Yetkililer, ilçede gençlere yönelik eğitim, spor ve sosyal destek projelerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti. - AĞRI