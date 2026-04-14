Diyadin'in kurtuluşunun 108. yılı coşkuyla kutlandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü, cadde ortasında düzenlenen törenle vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, ilçe genelinde büyük bir coşku ve gururla gerçekleştirildi. İlçe merkezinde cadde ortasında düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı.

Düzenlenen programa Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, Diyadin ilçe Mili Eğitim Müdürü Remzi Işık, öğretmenler, öğrenciler, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe protokolünün de yer aldığı programda, Diyadin halkı 108 yıl önce kazanılan kurtuluşun gururunu hep birlikte yaşadı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, çeşitli gösteriler sahnelendi. Program boyunca sergilenen performanslar vatandaşlardan büyük beğeni toplarken, ortaya renkli ve anlamlı görüntüler çıktı.

Cadde boyunca toplanan vatandaşlar ve esnaflar, kutlamalara aktif şekilde katılarak bayram coşkusunu birlikte yaşadı. Etkinlik süresince birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken, Diyadin'in tarihi geçmişine vurgu yapıldı.

Katılımcılar, bu anlamlı günün gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerken, gençlerin programa yoğun katılımı ise dikkatlerden kaçmadı. Öğrencilerin sergilediği performanslar ve okuduğu şiirler izleyicilerden alkış aldı.

Diyadin'in kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona ererken, vatandaşlar günün anısına uzun süre cadde üzerinde bir arada kaldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı