Diyadin'de 4. Geleneksel Çocuk Şenliği Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde düzenlenen 4. Geleneksel Çocuk Şenliği, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Etkinlikte oyunlar, sahne gösterileri ve çeşitli aktiviteler düzenlendi. Aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli anlar geçirdi.

Diyadin'de çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Geleneksel Çocuk Şenliği, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Diyadin Sentetik Futbol Sahası'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Gün boyunca çeşitli oyunlar oynandı, sahne gösterileri sergilendi ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Palyaçolar, yüz boyama alanları, balonlar ve şarkılarla dolu alan, adeta bir bayram yerine dönüştü. Etkinliğe gelen çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayarak güzel anılar biriktirdi. Aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olurken, etkinlik boyunca bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Güler yüzlü çocuklar, enerjileriyle alanı şenlendirdi.

Şenliğin sonunda çocuklara çeşitli ikramlar ve sürpriz hediyeler dağıtıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı bu özel gün, hem çocuklara hem de ailelerine güzel bir hatıra olarak kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRULLAH KARİP - Yerel
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