Türkiye'den İsrail'in İdlib Saldırısına Sert Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırılarını güçlü şekilde kınayarak, " İsrail, Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından Suriye'nin İdlib şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne 18 Ağustos sabaha karşı düzenlenen hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlip şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne bugün (18 Ağustos) sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"İsrail saldırılarını pervasızca sürdürmektedir"

İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "İsrail, Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir" denildi.

Uluslararası topluma çağrı

Açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası toplumun daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiği vurgulanarak, "İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı