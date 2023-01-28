Dışişleri'nden ABD ve Avrupa'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarına uyarı: Irkçı saldırılara karşı dikkatli olun

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşayan veya bu ülkelere seyahat edecek Türk vatandaşları için uyarı mesajı yayınladı. Bu ülkelerdeki İslam karşıtı ve ırkçı nitelikteki eylemler nedeniyle dikkatli olunmasını isteyen Bakanlık, "Olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurun. İhtiyaç halinde, bakanlığımızın konsolosluk çağrı merkezi arayın" ifadelerini kullandı.

Son dönemde ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşanan İslam karşıtı, yabancı düşmanlığı ve ırkçı eylemler sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlık bu ülkelerde yaşayan veya seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

"ÜLKEMİZ KARŞITI PROPOGANDA GÖSTERİLERİNDE ARTIŞ OLDU"

Bakanlık'tan Avrupa için yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerde, keza terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiği görülmektedir. Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin eriştiği tehlikeli boyutları yansıtan bu gelişmeler, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyeyi de açıkça ortaya koymaktadır." denildi.

"SOĞUKKANLI DAVRANARAK YEREL GÜVENLİK GÜÇLERİNE BAŞVURUN"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Bu tarz eylemlerin vuku bulduğu ülkelerde yaşayan veya bu ülkelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ilgili ülkelerin güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, bulunulan ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir. Avrupa'da yaşayan veya Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, aşağıda (+90 312 292 29 29) irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür"

"GÖSTERİLERİN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELERDEN UZAK DURUN"

ABD için yapılan uyarıda ise "Tyre Nichols isimli bir kişinin ABD'nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine ABD çapında protestolar gerçekleştirilmektedir. Öte yandan, son dönemde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığı da müşahede edilmektedir. Yaşanan protestolar uyarınca, ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı, ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ABD'deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir. ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür" ifadeleri kullanıldı