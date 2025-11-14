Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ahıska Türklerinin Sürgünün 81. Yıl Dönümüne Dair Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgüne gönderilmesinin 81. yıl dönümünde açıklama yaptı. Sürgünde hayatını kaybedenler anıldı ve dönüş sürecinin başarıyla tamamlanması temenni edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgüne gönderilmesinin 81. yıl dönümüne ilişkin yayımladığı açıklamada, "sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüş sürecinin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

Ahıska Türklerinin ana vatanları Ahıska'dan Sovyetler Birliği döneminde sürgüne gönderilmesinin 81. yıl dönümü dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.

Sürgünde birçok Ahıska Türkünün hayatını kaybettiğini ve hayatta kalanların da geleneklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı başardıklarının belirtildiği yazılı açıklamada, Bakanlık şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü, 14 Kasım 1944 tarihinde, Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde asırlarca yaşadıkları ana vatanlarından koparılarak Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edilmişlerdir. Sürgün sırasında binlerce Ahıska Türkü yaşamını yitirmiş, hayatta kalanlar ise tüm zorluklara rağmen kimliklerini, dillerini, dinlerini ve geleneklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı başarmışlardır. Sürgünün 81. yıl dönümünde bu büyük acıyı hüzünle hatırlıyor, sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüş sürecinin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Gazze'de yürek burkan manzara, çadırları su bastı

Yağmur Gazze'deki Filistinlileri vurdu: Çadırları su bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.