Dışişleri Bakanlığı'ndan Ahıska Türklerinin Sürgünün 81. Yıl Dönümüne Dair Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgüne gönderilmesinin 81. yıl dönümüne ilişkin yayımladığı açıklamada, "sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüş sürecinin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

Ahıska Türklerinin ana vatanları Ahıska'dan Sovyetler Birliği döneminde sürgüne gönderilmesinin 81. yıl dönümü dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.

Sürgünde birçok Ahıska Türkünün hayatını kaybettiğini ve hayatta kalanların da geleneklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı başardıklarının belirtildiği yazılı açıklamada, Bakanlık şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü, 14 Kasım 1944 tarihinde, Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde asırlarca yaşadıkları ana vatanlarından koparılarak Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edilmişlerdir. Sürgün sırasında binlerce Ahıska Türkü yaşamını yitirmiş, hayatta kalanlar ise tüm zorluklara rağmen kimliklerini, dillerini, dinlerini ve geleneklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı başarmışlardır. Sürgünün 81. yıl dönümünde bu büyük acıyı hüzünle hatırlıyor, sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüş sürecinin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz." - ANKARA