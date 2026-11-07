Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı