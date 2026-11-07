Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı