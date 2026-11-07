Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor

Kasımpaşa onsuz ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart12

Görüntüye tepki yağıyor!
Ankara Tren Garı'nda yolcu garantisi tutmadı! Yavuzyılmaz: Hazine şirkete 885 milyon lira ödeyecek

10 milyon yolcu sözü verildi, 3 milyon geldi! Fatura Hazine'ye
Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut

Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Her şey değişiyor
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha

Yolun sonuna geldi!

Soğuk hava Türkiye’yi sardı! Birçok kent beyaza büründü, yollarda ulaşım durdu

Bu kış çetin geçecek! Bir gecede çok sayıda il beyaza büründü
Osimhen'den haber var! Galatasaray son durumunu açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi!