Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Norveçli mevkidaşı Eide ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, savaşı durdurma yönündeki çabalar ele alındı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı