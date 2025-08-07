Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye Çalışma Ziyareti Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştireceği çalışma ziyaretinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, 7 Ağustos tarihinde Suriye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşmesinde, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen sekiz ayda Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin bir muhasebesinin yapılması ve ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hususunun üzerinde durulması öngörülüyor. Suriye'nin yeniden imarına ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların eş güdümü de tabiatıyla görüşmenin önemli bir boyutunu teşkil edecek.

Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığı mevcut dönemde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik endişeleri ile DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin bir değerlendirmesinin yapılması bekleniyor.

Görüşmede ayrıca, İsrail'in hem Suriye'nin hem bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemlerinin ele alınması gündemde yer alıyor.

Türkiye-Suriye ilişkilerinde çeşitli alanlarda iş birliği imkanlarının bulunduğu bu dönemde Türkiye'nin önceliğini, iki ülkenin ortak menfaatleri uyarınca ve Suriye'nin istikrar ve güvenliğine hizmet edecek şekilde bu imkanlardan istifade edilmesi oluşturuyor. Bu amaca yönelik olarak Türkiye ile Suriye arasında karşılıklı üst düzey ziyaretler hız kaybetmeden devam ediyor. - ANKARA