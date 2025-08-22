Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Olağanüstü Toplantısı için Suudi Arabistan'a Gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı için dönem başkanı olarak Suudi Arabistan'a gidiyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, 25 Ağustos tarihinde Cidde'de gerçekleştirilecek İİT 21. Olağanüstü DBK Toplantısı'na, Türkiye'nin İİT DBK Dönem Başkanlığı kapsamında, başkanlık edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan'ın 21. Olağanüstü DBK Toplantısı'nda, İsrail'in Gazze'yi tümüyle işgal etmeye, iki devletli çözümü imkansız kılmaya ve Filistin halkını kendi topraklarından sürmeye yönelik politikalarının kesinlikle kabul edilemeyeceğini, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesinin, sivil halkın korunması ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması bakımından hayati önemde olduğunu ve İsrail'in, süren ateşkes çabalarını sabote etmeye devam ettiğini; uluslararası toplumun buna izin vermemesi ve İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini ifade edecek.

Ayrıca toplantıda Fidan'ın İsrail'in Gazze'yi Filistinsizleştirme politikalarına göz yumulamayacağını, iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden imarına ilişkin İİT-Arap Ligi (AL) planına yönelik güçlü desteğini muhafaza ettiğini belirtmesi öngörülüyor.

Filistin meselesi bağlamında, uluslararası toplumun ve kamuoyunun desteğinin sağlanması bakımından İİT'in ve İİT-AL Gazze Temas Grubu'nun çalışmalarının önem taşıdığını ve sonuç vermeye başladığına dikkat çekmesi beklenen Fidan, son dönemde Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan ülkelerin sayısının artmasının kıymetli ve umut verici olduğunu, İsrail'e silah ve savaş malzemelerinin ihracatı ile transit geçişinin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının ertelenemez bir adım teşkil ettiğini, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye yönelik provokasyonları karşısında müteyakkız olunmasının gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını genişletme planını açıklamasının ardından, DBK Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye tarafından yapılan girişim neticesinde söz konusu Toplantının düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. - ANKARA