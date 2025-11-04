Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Finlandiya'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Helsinki temaslarında Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, 4-5 Kasım tarihlerinde Finlandiya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan, Fin mevkidaşı Valtonen'in yanı sıra, Parlamento Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın anılan ziyaret kapsamında, Finlandiya Parlamentosu'nda düzenlenmesi öngörülen ve "Türkiye-Finlandiya İş Birliği"ni konu alan etkinlikte bir konuşma yapması planlanıyor. Bakan Fidan'ın ziyareti sırasında Finlandiya'daki Tatar toplumuyla da bir araya gelecek.

Bakan Fidan'ın gerçekleştireceği Helsinki temaslarında, Türkiye-Finlandiya ilişkilerinin ticaret, yatırım ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere karşılıklı fayda ilkesi temelinde her alanda derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesinin önem taşıdığını vurgulaması, Türkiye'nin Finlandiya'yla bilişim teknolojileri, siber güvenlik, finansal teknolojiler ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda daha yakın iş birliğine hazır olduğunu ifade etmesi, Arktik bölgesinde geliştirilebilecek ortaklıkların iki ülke arasındaki iş birliğine yeni bir vizyon kazandıracağına dikkat çekmesi öngörülüyor.

Ayrıca Bakan Fidan, görüşmelerde, Finlandiya'daki Türk vatandaşlarının ve Tatar toplumunun iki ülke arasındaki güçlü beşeri bağların sembolleri olduğunu ifade edecek, Finlandiya'nın, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine verdiği desteğin memnuniyetle karşılandığını belirtecek ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun ilerletilmesi başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik beklentilerini paylaşması, Türkiye ve Finlandiya'nın çok taraflı platformlarda küresel barışa yönelik ortak çabalarının sürdürülmesi gerektiğini ifade edecek. Fidan, bu bağlamda, iki ülkenin öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) bünyelerinde oluşturulan Arabuluculuk Dostlar Grupları'nın mühim ve işlevsel platformlar olduğuna vurgu yapacak.

Türkiye'nin yeni NATO müttefiki Finlandiya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ve İttifak şemsiyesi altında her türlü desteğe hazır olduğunu dile getirmesi beklenen Bakan Fidan, Türkiye'nin asker gücü ve stratejik konumuyla Avrupa güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir rolü olduğuna dikkat çekmesi, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollarla adil ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi yönündeki uluslararası çabalarda ve diplomatik süreçlerde kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunun altını çizmesi öngörülüyor.

Türkiye - Finlandiya İlişkileri

Bakan Fidan, Fin mevkidaşını 14-15 Mayıs 2025 tarihinde Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesileyle Türkiye'de ağırlamıştı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 1,8 milyar Dolar olarak gerçekleşti. - ANKARA