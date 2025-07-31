Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 3'lü görüşmenin Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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