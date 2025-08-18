Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerine İş Sağlığı ve Güvenliği ile Narkotik Eğitimleri Verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik, Laboratuvar İş Sağlığı ve Güvenliği ile NarkoGençlik başlıklı eğitim programları düzenledi. Eğitimlerde öğrencilere laboratuvar güvenliği ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında bilgiler verildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Profesyoneli Gülay Kandemir tarafından verilen 'Laboratuvar İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitiminde, laboratuvar ortamında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınarak özellikle ispirto ocağı kullanımında uyulması gereken güvenlik önlemleri üzerinde duruldu. Eğitim kapsamında öğrencilerin mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri riskler konusunda farkındalık kazanmaları ve güvenli çalışma ortamı bilincinin geliştirilmesi hedeflendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan Narko Rehberler tarafından verilen 'NarkoGençlik' eğitiminde ise bağımlılıkla mücadele konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi amaçlandı. Eğitimde 'Narkotik Suçlarla Mücadelenin Önemi', 'Madde Bağımlılığı, Kullanımı ve Etkileri', 'Narkotik Maddeler Nelerdir?', 'Uyuşturucu Satılan Yerler ve Kullanım Mekanları', 'Uyuşturucu Suçlarında Yasal Durum' ile 'Madde Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Merkezleri' başlıklarında bilgiler paylaşıldı.

Katılımcıların aktif ilgisiyle gerçekleşen program sonunda öğrenciler, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile bağımlılıkla mücadeleye dair güncel ve kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
