Diş Hekimi Gökdurmuş'tan Ağız ve Diş Sağlığı Uyarısı

Diş Hekimi Gökdurmuş'tan Ağız ve Diş Sağlığı Uyarısı
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Diş Hekimi Rakibe Şevval Gökdurmuş, artan diş çürüğü vakaları hakkında uyarılarda bulunarak, düzenli diş fırçalamanın ve diş hekimi kontrollerinin önemini vurguladı.

Diş Hekimi Rakibe Şevval Gökdurmuş, artan diş çürüğü vakalarına dikkat çekerek vatandaşları ağız ve diş sağlığı konusunda uyardı.

Diş Hekimi Rakibe Şevval Gökdurmuş, özellikle düzenli diş fırçalamanın önemine vurgu yaparak, basit ama etkili alışkanlıklarla çürüklerin büyük ölçüde önlenebileceğini belirtti.

Diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkilerine de değinen Gökdurmuş, "Diş çürükleri sadece ağız içi rahatsızlıklarla sınırlı kalmaz; zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle düzenli diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak büyük önem taşıyor" dedi.

Günde en az iki kez, özellikle sabah kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce dişlerin fırçalanması gerektiğini belirten Gökdurmuş, ağız bakımının sadece estetik değil, sağlık açısından da hayati olduğunu ifade etti.

Gökdurmuş, ayrıca diş ipi ve ağız gargarası kullanımının da rutin ağız bakımının bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara düzenli diş hekimi kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunan Gökdurmuş, erken teşhisin birçok ağız ve diş sağlığı sorununu önlemede kritik rol oynadığını belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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