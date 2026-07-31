Haberler

Direkt güneş ışığı çiçekler için zararlı

Direkt güneş ışığı çiçekler için zararlı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de çiçekçilik yapan Celal Şengül, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dikkat edilmesi gereken bitki bakımı hakkında tavsiyelerde bulunarak, "Vatandaşların yaptığı en sık bakım hatası, tüm çiçek türlerine aynı rutinleri uygulamaktır, bu doğru değildir" dedi.

Eskişehir'de çiçekçilik yapan Celal Şengül, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dikkat edilmesi gereken bitki bakımı hakkında tavsiyelerde bulunarak, "Vatandaşların yaptığı en sık bakım hatası, tüm çiçek türlerine aynı rutinleri uygulamaktır, bu doğru değildir" dedi.

Yaz mevsiminin başlamasıyla artan dereceler insanlar kadar çiçekleri de olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 40 senedir çiçekçilik yapan Şengül, bu hassas bitkilerin sularının eksik olmaması ve gölge yerlerde bulundurulmasının önemine değindi.

"Yaz sıcakları çiçekleri çok etkiliyor"

Bu mevsimlerde çiçeğe direkt vuran güneşin sera etkisine sebep olduğunu söyleyen Celal Şengül, "Yaz sıcakları çiçekleri çok etkiliyor. Özellikle dışarıdan direkt gelen güneş çiçekleri kurutuyor. Bu yüzden biraz daha gölge yerlerde konumlandırmak lazım. Bu aylarda vatandaşların yaptığı en sık bakım hatası, tüm çiçek türlerine aynı rutinleri uygulamaktır ve bu doğru değildir. Halbuki çok ışık seven de vardır, hiç sevmeyen de. Doğru bakım yapıldığı zaman çiçek daha uzun ömürlü olur" dedi.

"Tülden gelen ışık çiçek için en sağlıklı olandır"

Önerilerine devam eden Şengül, "Evde uygulanacak bakımlar arasında suyun ihmal edilmemesi var. Bir de tülden gelen ışık çiçek için en sağlıklı olandır. Direkt ışığın önüne koymayacaklar, yoksa çabuk kurur. Yoğun bir şekilde sulama yapmamak gerekir. Saksının hacmi kadar sulama yaparsanız yeterli olacaktır. Çiçek türlerine göre sulama miktarı değişir. Mesela bazılarına her gün, bazılarına ise haftada bir yeterli olacaktır. Her durumda da sulamayı ihmal etmemeliyiz. İnsan bile susuz üç günden fazla yaşayamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşik eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşik eti yedirdiler
Orman yangınlarında son durum: Balıkesir'de başlayan cehennem İzmir'e ulaştı

Orman yangınlarında son durum: Alevler bir ilden diğerine geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aynı gün çiftleşip topluca öldüler

Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
İspanya sınırında felaket! Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti

Ülkeden gelen görüntüler vahim! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek

Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek
IBAN düzenlemesi yürürlüğe girdi! Cezalarda yeni dönem başladı

Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor! Düzenleme yürürlüğe girdi
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Savaşta bir ilk! Rusya, ABD'li şirkete ait dron fabrikasını vurdu

Savaşta bir ilk! Rusya, ABD'li şirkete ait dron fabrikasını vurdu
Resmi görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı

Gündem yaratan görüntü: Protesto sanıldı ama gerçek bambaşka çıktı