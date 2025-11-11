Dinar'da Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından Dinar ilçesinde ki Uluköy-Akçaköy bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışması başladı.

Asfalt çalışmaları İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen ödenek ve Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından hayata geçirildi.

Dinar Kaymakamı Hasan Uğuz, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özer ve Dinar KHGB Birlik Müdürü Feyzi Şen ile birlikte sahada incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Uğuz, yol yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini ifade ederek emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR