Dinar’da hastane çalışanlarına yönelik su verimliliği toplantısı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hastane çalışanlarına yönelik su verimliliği farkındalık toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılında başlatılan "Ulusal Su Seferberliği ve Su Verimliliği" çalışmaları çerçevesinde Dinar Devlet Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda, su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı konusunda 43 personele bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda bireysel su kullanımında 'azalt, değiştir ve yeniden kullan' stratejileri anlatılırken, katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Program sonunda İl Müdür Yardımcısı Özgür Bayrak tarafından, suyun korunması ve verimli kullanımına gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Dinar Devlet Hastanesi yetkililerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı