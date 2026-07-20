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Zonguldak'tan Dilovası İşçi Katliamı Davasına Destek: "İş Cinayetleri Kader Değildir"

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Çaycuma Çevre Gönüllüleri Platformu, Kocaeli Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te 7 işçinin öldüğü patlama ve yangında ailelere destek için basın açıklaması yaptı. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı, ihmaller zincirinin ortaya çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Haber: Ersen Berk ÇELİK

(ZONGULDAK) - Çaycuma Çevre Gönüllüleri Platformu üyeleri, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025 tarihinde Ravive Kozmetik işyerinde meydana gelen patlama ve yangında yaşamını yitiren 7 işçinin ailelerine destek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025 tarihinde Ravive Kozmetik işyerinde meydana gelen patlama ve yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine destek amaçlı Çaycuma ilçesinde Çaycuma Çevre Gönüllüleri Platformu üyeleri eylem düzenledi.

Eylemciler "Dilovası'nda ölen yalnız işçiler değil, adalettir", "Dilovası için adalet, herkes için adalet", "Sessizlik öldürür, dayanışma yaşatır" ve "Çocuk işçiler son bulsun" yazılı pankartlar taşıdı.

Platform Yürütme Kurulu Üyesi Züleyha Nur, burada yaptığı açıklamada, Dilovası'nda yaşamını yitiren işçilerin ailelerine destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Çevre hakkı ile yaşam hakkının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini dile getiren Nur, "Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunurken, emekçilerin yaşam hakkını da aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Platform Yürütme Kurulu Üyesi Nedime Ermişoğlu ise yarın görülecek dava öncesinde adalet talebini büyütmek, yaşamını yitiren işçilerin ailelerinin yanında olduklarını göstermek ve iş cinayetlerinin kader olmadığını vurgulamak amacıyla açıklama yaptıklarını belirtti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren Ravive Kozmetik işyerinde 8 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen patlama ve yangında yedi işçinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Ermişoğlu, dosyada yer alan bilgilere göre olayın önlenebilir nitelikte olduğuna ilişkin ciddi iddiaların bulunduğunu ifade etti.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı, denetimlerin yetersiz kaldığı ve ihmaller zincirinin bu büyük acıya yol açtığı yönündeki iddiaların yargı sürecinde ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Ermişoğlu, Dilovası'nda adaletin sağlanmasının yalnızca yaşamını yitiren işçiler için değil, Türkiye'nin dört bir yanında alın teriyle çalışan milyonlarca emekçi için umut olacağını vurguladı.

"GERÇEK SORUMLULUK ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKARILMALI"

Ermişoğlu, Dilovası'nda tüm sorumlularının, kamu görevlileri de dahil olmak üzere eksiksiz biçimde yargılanmasını, gerçek sorumluluk zincirinin ortaya çıkarılmasını, hiçbir ihmalin cezasız bırakılmamasını, iş cinayetlerine yol açan cezasızlık politikalarına son verilmesini ve işçilerin yaşam hakkını güvence altına alacak etkin denetimlerle iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz uygulanmasını talep ettiklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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