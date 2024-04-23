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Dilek Hanif, Atılım Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

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Türkiye'nin önde gelen modacılarından Dilek Hanif, Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Hanif, öğrencilerin projesini çok beğendiğini dile getirdi ve Anadolu'da tekstil alanındaki unutulmuş değerlerin gün yüzüne çıkarılması için tüm paydaşların beraber hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin önde gelen modacılarından Dilek Hanif, Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Haute couture ve hazır giyim alanında Türkiye'nin en önemli tasarımcılarından biri olan, eserleri gösteri dünyasının yıldızları ve stil ikonları tarafından taşınan Dilek Hanif, bilgi ve deneyimlerini modaya gönül vermiş gençlerle paylaştı.

Kültürel mirasımızı, incelik ve ustalıkla tasarımlarına aktaran Dilek Hanif, yaptığı televizyon programlarıyla Anadolu'da yüzyıllar boyunca tekstil alanında oluşan değerlerin bilinmesi ve geleceğe aktarılması konusunda önemli bir misyonu yerine getiriyor.

Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün benzer bir amaçla yürüttüğü yıl sonu projesi, ülkemizin dokuma zenginliği konusunda farkındalık oluşturarak, genç modacıların güncel tasarımlarında Anadolu'ya özgü kumaşlar kullanmalarını, tekstil mirasımızın geleceğe taşınmasını amaçlıyor.

Söyleşi öncesinde Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün düzenlediği sergide dokuz öğrenciye ait eserler incelendi. Kemal Zaim Sunel Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşi sonrası Dilek Hanif İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada öğrencilerin projesini çok beğendiğini dile getirdi.

Hanif, "Öğrencilerin projesini çok beğendim. Benim halkın sanatı projesinden esinlenen bir program olması dolayısıyla da çok mutlu oldum. Bu projedeki amacımız gençlere yol açan bir alan oluşturmaktı. Atılım Üniversitesi'nin böyle bir projeye sahip çıkması çok önemli. Öğrenciler çok iyi iş çıkarmışlar. Büyük bir keyifle izledim hepsini" ifadelerini kullandı.

Anadolu'da tekstil alanındaki unutulmuş değerlerin gün yüzüne çıkarılması için tüm paydaşların beraber hareket etmesi gerektiğini belirten Hanif, "Sektörün büyük markalarla iletişimi benim gibi birçok tasarımcıların, gençlerin ya da üniversitelerin bu üreticilerle yan yana gelmesi büyük firmaların bunlara destek olmasıyla bu çark daha hızlı dönebilir. Çünkü orada yok olmaya yüz tutmuş tezgahların, el sanatlarının tekrardan hayata geçmesi için çarkın döndürülmesi gerekiyor. Onun içinde birilerinin bir yerden başlaması gerekiyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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