Dile Emek Verenler Belgesel Serisi Orhan Okay ile Devam Ediyor

Dile Emek Verenler Belgesel Serisi Orhan Okay ile Devam Ediyor
Güncelleme:
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Dile Emek Verenler belgesel serisinin 3. Bölümü, yıllarca Atatürk Üniversitesinde görev yapmış Prof. Dr. Orhan Okay'ı konu alıyor. Belgeselin ilk gösterimi 31 Ekim 2025'te Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türk Dil Kurumu tarafından Dile Emek Verenler belgesel serisinin 3. Bölümü uzun yıllar Atatürk Üniversitesinde görev yapmış Prof. Dr. Orhan Okay hakkında çekildi.

Dile Emek Verenler Orhan Okay belgeselinin ilk gösterimi daha önce Dile Emek Verenler Efrasiyap Gemalmaz belgeselinde olduğu gibi yıllarca hizmet ettiği Erzurum'da, Erzurum Atatürk Üniversitesinde bir vefa örneği olarak gerçekleştirilecek.

Gösterim 31 Ekim 2025 Cuma günü saat 14.00'te Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Prof.Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonunda gerçekleşecek. Belgesel gösterimi halka açık olacak. Programda açış konuşmalarının ardından, belgesel gösterimi yapılacak.

Program sonunda teşekkür konuşmaları olacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
