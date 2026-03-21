117 yıllık gelenek, bu senede devam etti

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Mahallesi'nde, 117 yıldır süregelen toplu bayramlaşma ve keşkek ikramı geleneği, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 32 kazan keşkek, bayram namazının ardından 10 bin kişiye dağıtıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde 117 yıldır sürdürülen toplu bayramlaşma ve keşkek ikramı geleneği, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde yakılan ateşlerde pişirilen 32 kazan keşkek, bayram namazının ardından yaklaşık 10 bin kişiye dağıtıldı.

Hendek'in yüksek kesimlerinde bulunan Dikmen Mahallesi'nde kuşaktan kuşağa aktarılan asırlık gelenek bu yıl da sürdürüldü. Hava sıcaklıklarının düşmesine ve yağışlı havaya rağmen mahalle meydanında toplanan vatandaşlar, bayramlaşmanın ardından keşkek ikramına katıldı. Mahalle sakinlerinin imece usulüyle hazırladığı organizasyonda yaşlılar ve alana gelemeyenler için de evlere servis yapıldı.

"Bayrağı babamdan devraldım"

Yaklaşık 28 yıldır kazan başında olduğunu belirten keşkek ustası Cevat Akdağ, "Yaklaşık 30 ila 32 kazan keşkek yapıyoruz, 10 bin kişiye yetecek şekilde hazırlıyoruz. 28 senedir babamın yanında öğrenerek bu işi sürdürüyorum. Bayrağı bana teslim etti, ben de ileride çocuklarıma bırakacağım. Bu kadar insanı bir araya getirmek kolay değil, bu yüzden çok değerli bir gelenek" dedi.

"Bir kazanla başladı, bugün onlarca kazana ulaştı"

Organizasyonun geçmişine değinen Sıttık Polcucu ise "Dedelerimizden kalan bir gelenek. Biz şu an dördüncü kuşağı temsil ediyoruz. Herkesin katkısıyla imece usulüyle yapılıyor. İlk zamanlarda bir kazanla başlayan keşkek ikramı bugün 30'dan fazla kazana ulaştı. Hava şartlarına rağmen katılım oldukça yoğun. Ayrıca yaşlılar ve gelemeyenler için keşkekleri evlerine ulaştırıyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu

ABD ve İsrail ateşle oynuyor! Yine İran'ın nükleer kalbini vurdu
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD'den sürpriz İran kararı
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi

Osimhen kötü haberi verdi
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare

Dünyaca ünlü ismi yıkan kare!
Güney Afrika detayı bomba: Yoksa Ronaldinho'nun çocuğu mu?

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor: 2000 yılında...
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD'den sürpriz İran kararı
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler

Tartışma yaratan görüntü!