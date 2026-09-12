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Digor’da KÖYDES seferberliği: Parke taşı çalışması hızla ilerliyor

Digor’da KÖYDES seferberliği: Parke taşı çalışması hızla ilerliyor
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Kars’ın köylerinde altyapı yatırımları sürerken, 2026 yılı KÖYDES Projesi kapsamında Şatıroğlu Köyü’nde devam eden parke taşı çalışmaları yerinde incelendi.

Kars'ın köylerinde altyapı yatırımları sürerken, 2026 yılı KÖYDES Projesi kapsamında Şatıroğlu Köyü'nde devam eden parke taşı çalışmaları yerinde incelendi.

Kars'ın ilçe ve köylerinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve kırsal altyapıyı güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Digor Kaymakamı Abdulkadir Zengin, Şatıroğlu Köyü'nü ziyaret ederek 2026 yılı KÖYDES Projesi kapsamında köyde yapımı devam eden parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Köy ziyaretinde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Zengin, uygulama alanlarını inceleyerek çalışmaların mevcut durumunu değerlendirdi. Köyün ihtiyaçları ve devam eden altyapı yatırımları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Zengin, çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürülmesini takip etti.

KÖYDES projeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarla köylerin özellikle yol ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam alanlarının daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Şatıroğlu Köyü'nde sürdürülen parke taşı çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte köy içerisindeki ulaşımın daha düzenli ve konforlu hale gelmesi bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla özellikle yağışlı ve kış şartlarında yaşanabilecek ulaşım sorunlarının da azaltılması amaçlanıyor.

"Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi artırılıyor"

Köylerde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının yalnızca fiziki düzenlemelerden ibaret olmadığına dikkat çekilirken, yapılan çalışmalarla kırsal kesimde yaşayan vatandaşların günlük yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kaymakam Zengin'in Şatıroğlu Köyü ziyaretinde, devam eden parke taşı çalışmasının yanı sıra köyün diğer ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri de değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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