Didim'in Engelsiz Plajında Sezon Açıldı

Didim Belediyesi ve Didim Yöresi Engelliler Derneği tarafından işletilen Altınkum Engelsiz Plajı'nda sezon açıldı.

Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan, Didim Belediyesi ve Didim Yöresi Engelliler Derneği ortaklığında işletilen plaja, engelli vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Birçok aktiviteyi bünyesinde barındıran Altınkum Engelsiz Plajı'nın sezon boyunca açık kalacağı belirtildi.

BAŞKAN ATABAY: ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

2017 yılında hizmete açılan Altınkum Engelsiz Plajı'nın her yıl binlerce vatandaşa hizmet verdiğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, engelli bireyler için desteklerinin süreceğini belirtti. Başkan Atabay, "Engelli dostu kentimiz Didim'de tüm vatandaşlarımız için başlattığımız hizmet seferberliği devam ediyor. Türkiye'nin ilk engelsiz plajları arasında bulunan, 2017 yılında Altınkum Mahallesi'nde hizmete açtığımız Altınkum Engelsiz Plajı da bu yıl bir kez daha kapılarını açtı. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın faydalanabildiği plajımızda görevlilerimiz de sürekli olarak çalışıyor, denize girmek isteyen kişilere yardımcı oluyor. Engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız için hizmetlerimiz hız kesmeden sürecek" dedi.

ANKA / Yerel