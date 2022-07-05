Didim'in Engelsiz Plajında Sezon Açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Didim'in Engelsiz Plajında Sezon Açıldı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Didim'in Engelsiz Plajında Sezon Açıldı

Didim Belediyesi ve Didim Yöresi Engelliler Derneği tarafından işletilen Altınkum Engelsiz Plajı'nda sezon açıldı.

Didim Belediyesi ve Didim Yöresi Engelliler Derneği tarafından işletilen Altınkum Engelsiz Plajı'nda sezon açıldı.

Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan, Didim Belediyesi ve Didim Yöresi Engelliler Derneği ortaklığında işletilen plaja, engelli vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Birçok aktiviteyi bünyesinde barındıran Altınkum Engelsiz Plajı'nın sezon boyunca açık kalacağı belirtildi.

BAŞKAN ATABAY: ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

2017 yılında hizmete açılan Altınkum Engelsiz Plajı'nın her yıl binlerce vatandaşa hizmet verdiğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, engelli bireyler için desteklerinin süreceğini belirtti. Başkan Atabay, "Engelli dostu kentimiz Didim'de tüm vatandaşlarımız için başlattığımız hizmet seferberliği devam ediyor. Türkiye'nin ilk engelsiz plajları arasında bulunan, 2017 yılında Altınkum Mahallesi'nde hizmete açtığımız Altınkum Engelsiz Plajı da bu yıl bir kez daha kapılarını açtı. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın faydalanabildiği plajımızda görevlilerimiz de sürekli olarak çalışıyor, denize girmek isteyen kişilere yardımcı oluyor. Engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız için hizmetlerimiz hız kesmeden sürecek" dedi.

ANKA / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title