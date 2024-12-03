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Didim'de Özel Eğitim Sınıfı Açılışı Gerçekleşti

Didim'de Özel Eğitim Sınıfı Açılışı Gerçekleşti
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Didim Atatürk İlkokulu'nda Kaymakam Can Kazım Kuruca tarafından açılışı yapılan özel eğitim sınıfı, özel çocuklar tarafından kurdele kesimiyle hizmete girdi. Sınıf, çocukların eğitimlerinin yanı sıra fiziksel aktiviteler yapabilecekleri şekilde tasarlandı.

Didim'de Atatürk İlkokulu bünyesinde Kaymakam Can Kazım Kuruca tarafından açılan özel eğitim sınıfının kurdelesi özel çocuklar tarafından kesildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Atatürk İlkokulu'nda özel eğitim sınıfı açılışı gerçekleştirildi. Özel eğitim sınıfında özel çocukların eğitimlerinin yanında bedensel gelişimleri açısından fiziksel aktivitelerini rahatça yapabilecekleri ve eğlenebilecekleri bir şekilde dizayn edildi. Özel eğitim sınıfının açılışına Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, Atatürk İlkokulu okul yönetimi, öğretmenleri ve özel çocuklar katıldı. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan özel eğitim sınıfı açılış kurdelesi de Kaymakam Kuruca ve özel çocuklar tarafından kesildi. Kurdele kesiminin ardından sınıfın oluşumunda emeği geçenlere çiçektakdimedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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