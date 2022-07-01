Didim'de Kabotaj Bayramı kutlandı 1 Temmuz Kabotaj Bayram dolayısıyla Aydın'ın Didim ilçesinde çelenk koyma töreni düzenlendi. 1 Temmuz Kabotaj Bayram dolayısıyla Aydın'ın Didim ilçesinde çelenk koyma töreni düzenlendi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Didim'de çelenk koyma töreni düzenlendi. Kent Meydanında yapılan törene İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Kuşadası Liman Başkanlığı Didim temsilcisi Yunus Cihangir, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, İlçe Jandarma Komutanı M. Gani Solak, askeri erkan, kurum müdürleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Çelenk koyma töreninde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; akabinde İstiklal Marşı okundu. Kuşadası Liman Başkanlığı Didim temsilcisi Yunus Cihangir Kaymakamlık çelengi sundu. Törenin ardından İlçe protokolü Didim açıklarından deniz şehitleri için çelenk bıraktı. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Kabotaj Ve Deniz Bayramı 1 Temmuz Didim Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Didim'de Kabotaj Bayramı kutlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.