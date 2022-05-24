Didim Belediyesi hastanenin çevre düzenlemesini yapıyor - Haberler

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Didim Devlet Hastanesi içerisinde parke taşı döşeme, kaldırım yapımı ve çevre düzenleme işlemlerine başladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile kent genelinde başlatılan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Didimlilerin refahı ve güvenliği için 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi ekipleri, Didim'in tek devlet hastanesi olan Didim Devlet Hastanesi'nde parke taşı döşeme, kaldırım yapımı ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen işlemler çerçevesinde Didim Devlet Hastanesi içerisinde bulunan alanlarda kısa zamanda çalışmaların büyük kısmı tamamlandı.

Didim'i daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarının hız kesmeden süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Kentimizin dört bir yanında başlattığımız hizmet seferberliğimiz hız kesmeden sürüyor. Didim için tıkır tıkır çalışıyor, kentimizi daha yaşanılabilir bir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımız çerçevesinde Didim Devlet Hastanesi içerisinde bulunan yolların yapım ve yenileme işlemlerine başladık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz burada parke taşı döşeme, kaldırım yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarında vatandaşlarımızın da minimum düzeyde mağdur olması için kısa zamanda çok yol kat etti. Tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Didim için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel