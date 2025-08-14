Didim Açıklarında 15 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği tespit edilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 7'si çocuk toplam 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN