Didim Açıklarında 15 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Didim açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği tespit edilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 7'si çocuk toplam 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
