Haberler

Didim'de 9 günlük tatilde deniz keyfi başladı

Didim'de 9 günlük tatilde deniz keyfi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın turistik ilçesi Didim, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tatilciler, güzel havayı fırsat bilerek Altınkum Plajı'nda güneşlenip denize girdi. Konaklama tesislerinde doluluk oranları üst seviyeye ulaştı.

Aydın'ın turistik ilçesi Didim, 9 günlük bayram tatilini fırsata çevirenlerle dolup taştı. Güzel havayı fırsat bilen tatilciler, Altınkum plajında güneşlenerek denize girdi.

Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Didim, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tatilini değerlendirmek isteyen binlerce vatandaş, soluğu Didim'de aldı. Bayram tatiliyle birlikte ilçedeki konaklama tesislerinde doluluk oranları üst seviyeye ulaşırken, güzel havayı fırsat bilen tatilciler dünyaca ünlü Altınkum Plajı'na akın etti. Termometrelerin yaz sıcaklarını aratmadığı ilçede, yerli ve yabancı turistler gün boyu güneşlenerek nisan ayında denize girmenin keyfini çıkardı. Altınkum Yalı caddesindeki bir çok restoran, kafe ve işletmelerinde açık olduğu ve müşterilerini ağırladıkları görüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

VakıfBank'ta bir devir sona erdi

Bülent Arınç'tan 'mutlak butlan' yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

Arınç'tan CHP'ye mutlak butlan kararına çarpıcı yorum: Bir an önce...
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış
Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de 'maaşlar donduruldu' iddialarına yanıt

Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddiasına yanıt
ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

Tarihe geçen güzellik kraliçesi kırmızı araçla halkı selamladı
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne

Şafak vakti gözaltına alınan başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti