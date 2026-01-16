Haberler

Dicle Kaymakamı Atış, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Dicle Kaymakamı Atış, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, Merkez Yeni Cami Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Atış, öğrencilere hediyeler vererek sohbet etti.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, Merkez Yeni Cami Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Mustafa Atış, Kur'an kursundaki çalışmalar hakkında Dicle Müftü Vekili ve Müftülük Şube Müdürü İsmail Baykara'dan bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Atış, öğrencilere hediyeler verdi. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış'ın ziyaretine İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı İsmail Alpboğa, İlçe Müftülük Vaizi Abdurrahman Alas ve Kur'an kursu öğreticisi Songül Sönmez de eşlik etti. Öğrenciler, kendilerine mont ve kazak hediye eden Kaymakam Mustafa Atış'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

