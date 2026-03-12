Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, lise öğrencileriyle iftarda bir araya geldi

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Düzenlenen iftar programına Kaymakam Atış'ın yanı sıra Dicle Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Burhan Akalp, birçok öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı. Burada konuşan Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "Okulda eğitim gören öğrencilerle iftarda aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bugünün öğrencileri olan kıymetli gençlerimiz, yarınlarda iyi bir meslek sahibi olarak devletimize ve milletimize faydalı olacaklarına inanıyorum. Verimli ders çalışarak hedefine yönelen azimli öğrencilerimize daimi başarılar diliyorum. Devletimiz öğrencilerimiz için iyi ve kaliteli bir eğitim ortamı sağlamak için çalışıyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı