Haberler

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, lise öğrencileriyle iftarda bir araya geldi

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, lise öğrencileriyle iftarda bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Düzenlenen iftar programına Kaymakam Atış'ın yanı sıra Dicle Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Burhan Akalp, birçok öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı. Burada konuşan Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "Okulda eğitim gören öğrencilerle iftarda aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bugünün öğrencileri olan kıymetli gençlerimiz, yarınlarda iyi bir meslek sahibi olarak devletimize ve milletimize faydalı olacaklarına inanıyorum. Verimli ders çalışarak hedefine yönelen azimli öğrencilerimize daimi başarılar diliyorum. Devletimiz öğrencilerimiz için iyi ve kaliteli bir eğitim ortamı sağlamak için çalışıyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı

İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Galatasaray'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş prim

Galatasaray'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş karar! Bayram edecekler
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu

Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Akaryakıta çifte indirim geldi ama tamamı pompaya yansımadı
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler