Dicle Kaymakamı Atış'tan emekliye ayrılan ilçe nüfus müdürüne plaket

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, emekliye ayrılan İlçe Nüfus Müdürü Muhittin Narin'e plaket vererek, emeğinden dolayı teşekkür etti ve sağlıklı bir emeklilik diledi.

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, emekliye ayrılan nüfus müdürü Muhitin Narin plaket takdim etti.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, emekli olan İlçe Nüfus Müdürü Muhittin Narin'e yaptığı hizmetler için teşekkür plaketi verdi. Atış, emekliliğe ayrılan Narin'e sunduğu hizmetler için teşekkür ederek, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik diledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
