Dicle Kaymakamı Atış'tan emekliye ayrılan ilçe nüfus müdürüne plaket
Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, emekliye ayrılan İlçe Nüfus Müdürü Muhittin Narin'e plaket vererek, emeğinden dolayı teşekkür etti ve sağlıklı bir emeklilik diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel