Dicle Elektrik'ten Kadınlar ve Çocuklar İçin Enerji Tasarrufu Eğitimi

Dicle Elektrik'ten Kadınlar ve Çocuklar İçin Enerji Tasarrufu Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Elektrik, enerji verimliliği bilincini artırmak amacıyla Batman'ın Sason ilçesinde kadınlar ve çocuklara yönelik özel eğitim etkinlikleri düzenledi. Etkinlikte pratik tasarruf yöntemleri aktarıldı, katılımcılara enerji tasarrufunun önemi vurgulandı.

Dicle Elektrik, enerji verimliliği ve tasarruf bilincini kırsal bölgelere taşımak amacıyla "Yeteri Kadar, En Doğru Karar" platformu kapsamında özel eğitim etkinlikleri düzenliyor. Bu kapsamda Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü Köyü'nde kadınlar ve çocuklara yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte, evlerde uygulanabilecek basit ve etkili tasarruf yöntemleri hakkında bilgi verildi. Katılımcılara çamaşır makinelerinin tam kapasiteyle çalıştırılması, elektrikli süpürgelerin düzenli bakımı, ütü kullanımında zaman yönetimi ve tasarruflu ampul tercihleri gibi pratik ipuçları aktarıldı. Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezleri (3M) Müdürü Abdullatif Şen, "Kadınların enerji tasarrufu konusunda bilinçlenmesi diğer aile bireylerine de bu konuda olumlu etki yapıyor. Tüketici bireylerin daha sorumlu davranması, aslında kendi aile refahlarını da artırıyor" dedi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Bilal Altunç ise bölgede elektrik enerjisinin özellikle yazın soğutma, kışın ise ısıtma amacıyla yoğun kullanıldığını hatırlarak, "Bu durum kadın ve çocuklarda tasarruf bilincinin önemini daha da artırmaktadır. Bireysel önlemlerle elektrik israfının önlenebileceğine inanıyoruz. Hedef kitlesi kadın ve çocuklar olan bu tür etkinlikleri ileriki günlerde yaygınlaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Etkinlik sonunda çocuklara, enerji tasarrufunun önemini hikayelerle anlatan "Dicle ve Arkadaşları İsrafa Karşı" isimli kitap hediye edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi

Benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
Benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı! İşte ciğerlerimizi yakan o hain

İşte ciğerlerimizi yakan hainin benzin aldığı anlar
DEM Parti, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz

DEM Parti, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
Kuzey Kore'nin 'Hayalet' tatil köyü Wonsan-Kalma ilk kez turist kabul etti

Kuzey Kore'nin 'Hayalet' tatil köyü Wonsan-Kalma ilk kez turist kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Duyan tarlaya koştu, çiftçi telefona sarılıp jandarmaya haber verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.