Dicle Elektrik'ten Kadınlar ve Çocuklar İçin Enerji Tasarrufu Eğitimi

Dicle Elektrik, enerji verimliliği ve tasarruf bilincini kırsal bölgelere taşımak amacıyla "Yeteri Kadar, En Doğru Karar" platformu kapsamında özel eğitim etkinlikleri düzenliyor. Bu kapsamda Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü Köyü'nde kadınlar ve çocuklara yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte, evlerde uygulanabilecek basit ve etkili tasarruf yöntemleri hakkında bilgi verildi. Katılımcılara çamaşır makinelerinin tam kapasiteyle çalıştırılması, elektrikli süpürgelerin düzenli bakımı, ütü kullanımında zaman yönetimi ve tasarruflu ampul tercihleri gibi pratik ipuçları aktarıldı. Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezleri (3M) Müdürü Abdullatif Şen, "Kadınların enerji tasarrufu konusunda bilinçlenmesi diğer aile bireylerine de bu konuda olumlu etki yapıyor. Tüketici bireylerin daha sorumlu davranması, aslında kendi aile refahlarını da artırıyor" dedi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Bilal Altunç ise bölgede elektrik enerjisinin özellikle yazın soğutma, kışın ise ısıtma amacıyla yoğun kullanıldığını hatırlarak, "Bu durum kadın ve çocuklarda tasarruf bilincinin önemini daha da artırmaktadır. Bireysel önlemlerle elektrik israfının önlenebileceğine inanıyoruz. Hedef kitlesi kadın ve çocuklar olan bu tür etkinlikleri ileriki günlerde yaygınlaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Etkinlik sonunda çocuklara, enerji tasarrufunun önemini hikayelerle anlatan "Dicle ve Arkadaşları İsrafa Karşı" isimli kitap hediye edildi. - BATMAN