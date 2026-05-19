Haberler

İbrahim Kaypakkaya Samsun'da Anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devrimci 78’liler Derneği Samsun Şubesi, İbrahim Kaypakkaya’yı ölümünün 53. yıl dönümünde andı.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Devrimci 78'liler Derneği Samsun Şubesi, İbrahim Kaypakkaya'yı ölümünün 53. yıl dönümünde andı.

Devrimci 78'liler Derneği Samsun Şubesi, 53 yıl önce Diyarbakır Cezaevi'nde işkence sonucu yaşamını yitiren İbrahim Kaypakkaya için dernek binası önünde basın açıklaması düzenledi.

Dernek Şube Başkanı Cahit Kolukısa'nın okuduğu açıklamada, mayıs ayının devrimci mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olduğu belirtilerek, "1 Mayıs'tan 6 Mayıs'a, 6 Mayıs'tan 18 Mayıs'a, 18 Mayıs'tan 31 Mayıs'a, Mayıs ayı ayların en kızıl gülüdür" denildi.

Açıklamada Haki Karer, Ferhat Kurtay, Necmi Öner, Mahmut Zengin, Eşref Anyık, Orhan Bakır, Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan ve Kadir Manga başta olmak üzere yaşamını yitiren devrimciler anıldı.

Basın açıklamasında, "Bizler İbrahimlerin, Denizlerin, Mahirlerin ayak izlerini takip ederek yürüdük. Bizi var eden onların politik mirasıdır" ifadelerine yer verilerek, İbrahim Kaypakkaya, Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın mücadele anlayışlarının devrimci hareket açısından önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İbrahim Kaypakkaya'yı andığı gerekçesiyle çok sayıda kişi hakkında soruşturma açıldığı belirtilerek, anmalara yönelik güvenlik uygulamaları eleştirildi.

Basın açıklaması, "İbrahim Kaypakkaya onurumuzdur. Yaşasın devrim ve sosyalizm" sloganlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA
Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var

ABD'de camiye kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de pompalı tüfekli saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

Pompalı tüfekli saldırgan farklı yerlerde 6 kişiyi öldürdü

Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıllık sır çözüldü

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim

İran'ın en çok zarar verdiği 3 ülke, Trump'ı son anda vazgeçirdi
Ünlü şarkıcı İrem Derici yıllardır sakladığı hastalığını açıkladı

Psikiyatristten çıktı, yıllardır sakladığı hastalığını açıkladı

Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

6 kişinin öldüğü saldırıda mucize kurtuluş! Vahşeti anbean anlattı